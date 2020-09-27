Россиянам дали советы по безопасной покупке подержанных машин

При покупке поддержанного автомобиля всегда есть риск наткнуться на машину с темным прошлым. Однако эксперт Егор Васильев поделился некоторыми уловками, которые помогут избежать проблем в будущем.

Один из самых главных советов — прежде чем покупать машину, нужно ее сначала проверить в базах данных ГИБДД. А еще желательно приобретать транспорт у официальных дилеров. Рассматривать вариант покупки с рук можно только в том случае, если лично знакомы с продавцом, рассказал Васильев в интервью агентству «Прайм».

Также эксперт порекомендовал воспользоваться услугами специалиста по подбору авто, который поможет сэкономить не только деньги, но и нервы, передает Nation News.

«И, конечно, не стоит верить незнакомым людям, что машина никогда не попадала в аварии, на ней на дачу ездил дедушка, которому сейчас срочно понадобились деньги на лечение любимой болонки. Любые истории с эмоциональной нагрузкой всегда являются прелюдией к большому обману», — предупредил Васильев.

Кроме того, если выбор пал на определенную компанию, то необходимо прочитать о ней отзывы на форумах в Сети, где всегда находятся автовладельцы, готовые поделиться личной историей.

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