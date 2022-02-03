Требование к YouTube по блокировке роликов объяснили борьбой с мошенниками

На видеохостинге YouTube действует организованная банда мошенников, присваивающих себе чужие авторские права на материалы. Об этом «360» рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, комментируя предложение Минцифры и Минкультуры обязать хостинг объяснять причину блокировок видеороликов.

По его словам, мошенники добывают себе авторские права на произведения, а истинные авторы контента вынуждены доказывать, что они принадлежит им.

Зыков рассказал, что лицензиаты появились даже у видеороликов с гимном СССР и фрагментом, где президент РФ поет российский гимн с представителями отечественной эстрады. Потом мошенники отправляют требование о блокировке чужого контента за использование фрагментов из принадлежащих им материалов.

«Владелец видео даже не может понять, с кем именно ему обсуждать блокировку, так как нет контактов обратной связи», — заявил он.

По словам директора, аналогичная ситуация наблюдается на сервисе TikTok. Он описал случай, когда пользователь присвоил себе права на фрагмент из советского фильма «Джентльмены удачи», а затем запрашивал блокировку других роликов за нарушение авторских прав.

Зыков объяснил, что владельцы YouTube в курсе ситуации, но не спешат принимать какие-то меры, потому что их все устраивает.

Хостинг запрашивает документы за короткий промежуток, например, на пять произведений. Потом они верят на слово, YouTube не проверяет правдивость заявленных требований — и возникают случаи с мошенничеством. Сам хостинг создал ситуацию, при которой появились мошенники Владимир Зыков директор АППСИМ.

Зыков надеется, что Минцифры и Минкульт наведут порядок в отношениях с YouTube. По его словам, ранее организация сталкивалась с тем, что ФАС неохотно шла на разбирательство с американским сервисом, так как «боится разборок с ним».