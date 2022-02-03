YouTube захотели обязать публично отчитываться о причинах блокировки роликов

YouTube и другие иностранные видеосервисы с пользовательским контентом захотели обязать публично разъяснять причины удаления или блокировки видео на платформе. С таким предложением выступила ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

Как сообщил «Коммерсант», письмо ассоциации с предложением направлено в Минцифры и Минкультуры.

Предлагаемые меры в АППСИМ объяснили массовыми случаями мошенничества с правами на популярном видеохостинге. Например, компании указывают себя в качестве обладателей музыкальных прав, и жалуются на другие видео, в которых есть композиции. И после этого платформа их блокирует.

В ассоциации указали, что оспорить эти действия «сложно, либо невозможно». Это происходит из-за того, что контакты лицензиатов, которые якобы обладают музыкальными правами, скрыты. Эти данные также предлагается публиковать.

В конце января канал группы «Земляне» на YouTube заблокировали. Музыкант и основатель коллектива Владимир Киселев связал произошедшее со своей деятельностью по продвижению Крымской весны. При этом он отметил, что что на блокировку группа не обращала внимание около двух месяцев.