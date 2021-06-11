Траур в связи со смертью Ларисы Шойгу объявили в Туве

В Туве 11 июня объявлен днем траура в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу. Указ об этом подписал врио главы республики Владислав Ховалыг.

«В связи с кончиной депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ларисы Кужугетовны Шойгу <…> объявить 11 июня 2021 года днем траура в Туве», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правительства региона.

В пятницу в республике приспустят государственные флаги. Учреждениям культуры и телекомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Лариса Шойгу — старшая сестра главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Она скончалась в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал инсульт, вызванный коронавирусом. Об этом ранее сообщил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

В 1998 году Шойгу стала первым заместителем министра здравоохранения Тувы. После она была депутатом Госдумы от «Единой России» V, VI и VII созывов. С конца 2007 года она занимала пост заместителем председателя комитета по регламенту и организации работы Госдумы.