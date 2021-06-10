Названа причина смерти депутата Ларисы Шойгу

Причиной смерти депутата Госдумы Ларисы Шойгу стал инсульт, вызванный коронавирусом. Об этом РИА «Новости» рассказала замглавы фракции «Единая Россия» Лариса Кармазина.

«Мне принесли информацию сейчас о том, что причиной смерти был инсульт как осложнение коронавируса. И вот я узнала только что об этом. Больше нет слов… Мы несколько созывов работали вместе», — сказала Кармазина.

О смерти Ларисы Шойгу ранее сообщил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Она скончалась на 69-м году жизни. Неверов высказал соболезнования родным и близким депутата. К его словам присоединились и в Туве, откуда родом Лариса Шойгу.

«Самые глубокие соболезнования Сергею Кужугетовичу, родным и близким. Лариса Кужугетовна была красивой, обаятельной, доброжелательной женщиной. Такой и останется в нашей памяти», — написал врио главы Тувы Владислав Ховалыг на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также соболезнования принесли экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол и глава парламента Тувы Кан-оол. Об этом написало РИА «Новости».

Лариса Шойгу — старшая сестра главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Она родилась 21 января 1953 года. По образованию — медик. В 1998 году стала первым заместителем министра здравоохранения Республики Тыва.

Шойгу была депутатом Государственной думы V, VI и VII созывов, заместителем председателя комитета по регламенту и организации работы Госдумы с 2 декабря 2007 года.