Транспортный налог в России захотели снизить на 25%

Из-за пандемии коронавируса россиянам могут снизить транспортный налог. В Госдуме предложили сократить его в 2020 году на 25%. Мера актуальна для регионов, которые вводили режим повышенной готовности.

Предложение составил депутат ГД РФ Василий Власов, рассказав о нем в письме министру транспорта Евгению Дитриху. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Автор инициативы счел снижение транспортного налога «справедливой компенсацией» жителям указанных регионов. Кроме того, это стало бы «небольшой мерой экономической поддержки».

Власов напомнил, что большинство россиян вынужденно находились дома больше месяца. За это время люди практически не пользовались своими автомобилями.

Президент России Владимир Путин в начале недели заметил, что 1 июля многие меры поддержки граждан и экономики в период пандемии прекратят свое действие. Глава государства обратился к правительству с поручением решить, какие из них стоит продлить.

Во всех регионах РФ в конце марта ввели особые режимы из-за распространения нового коронавируса. Люди всех возрастов должны были соблюдать самоизоляцию.