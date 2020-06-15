Путин: надо понять, какие меры поддержки в период пандемии стоит продлить

Президент России Владимир Путин напомнил, что срок действия многих мер поддержки граждан и экономики в период пандемии истекает с 1 июля. Он поручил правительству решить, какие из них нужно продлить.

Об этом глава государства заявил во время совещания по вопросам реализации принятых мер, которые вводили для поддержки экономики и социальной сферы в период распространения коронавирусной инфекции.

Путин напомнил, что целый ряд таких мер истекает с 1 июля.

Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решение о том, какие меры, нужны ли они, и если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно в развитие уже реализуемых программ Владимир Путин.

В пример президент привел ситуацию с людьми старше 65 лет. Им рекомендуют соблюдать самоизоляцию, и многие регионы до сих пор не приглашают их вернуться на работу. При этом выплаты для рабочих пенсионеров уже заканчиваются — нужно решить, как быть в этой ситуации.

Владимир Путин поручил правительству представить предложения дальнейших действий.

По информации на 15 июня в России зафиксировали 537 210 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. За все время пандемии в стране скончался 7091 пациент, еще 284 539 человек поправились. За последние новые случаи заболевания COVID-19 выявили в 83 регионах страны у 8246 человек.