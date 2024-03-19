Деньги 19 марта 2024, 15:36 Минфин решил закрыть лазейки по неуплате НДФЛ Замминистра финансов Сазанов: нужно устранить налоговую оптимизацию в НДФЛ РИА «Новости»

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Со схемами оптимизации в обложении налогом на доходы физических лиц и в интернет-торговле необходимо бороться. Такое заявление сделал замминистра финансов России Алексей Сазанов во время выступления на коллегии ФНС, сообщило РИА «Новости».

«У нас есть большая проблема с интернет-площадками: те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки», — отметил он.

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По словам Сазанова, для справедливости налогообложения эти механизмы налоговой оптимизации надо устранить и выровнять условия работы традиционной розницы и розницы через интернет.

Замминистра финансов добавил, что существуют «лазейки для неуплаты НДФЛ» в некоторых операциях. Их нужно устранить.

Партнер МЭФ LEGAL Александр Ерасов рассказал РБК, что до сих пор многие компании платят сотрудникам зарплату в конвертах. Популярна схема, когда официальная часть выплат небольшая — с нее и платят налог. Остальную сумму работникам выдают наличными.

Ранее президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию выступил с предложением увеличить налоговый вычет на второго и каждого следующего ребенка в два раза. Вице-премьер Татьяна Голикова позже сообщила, что схема заработает с 2025 года. Она охватит около 10 миллионов родителей и опекунов, совокупно в семьях останется более 35 миллиардов рублей.