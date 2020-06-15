Трансляция парада Победы 24 июня начнется в 10:00

Трансляция парада Победы на Красной площади 24 июня начнется ровно в 10 утра. Об этом в своих анонсах проинформировали телезрителей федеральные телеканалы.

Военный парад пройдет в честь 75-летия годовщины Победы, и смотреть его лучше по телевизору. Об этом заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ситуация с пандемией пока не позволяет выйти на улицы и увидеть мероприятие вживую, подчеркнул градоначальник. Но трансляция по ТВ обещает быть красочной.

Юбилейный парад Победы должен был пройти в Москве по традиции 9 мая. Но из-за пандемии торжества перенесли, и в годовщину Победы прошла только авиационная часть.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что армия полностью готова к параду Победы. Уже прошло несколько репетиций. 24 июня парад посетят президенты других стран, свое участие подтвердили главы Казахстана и Молдавии и некоторых других стран СНГ.