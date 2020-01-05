Трамп не виноват? Кто мог убить Сулеймани

Президент США Дональд Трамп не мог один решить о ликвидации Касема Сулеймани в Ираке, такие решения как в Штатах, так и в России принимает государственный совет. Об этом «360» сказал историк спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный.

«Это не просто так: взять и убить члена правительства какой-либо страны. Надо понимать, что это было чрезвычайно важное политическое решение, которое принимал не лично Трамп, потому что Трамп это решение принять не может. Видимо, Иран задел политические интересы настолько, что было принято это решение. Здесь не обошлось без Бильдербергского клуба, сам Трамп не мог принять такое решение, не посоветовавшись с клубом, то есть с мировым правительством», — сказал Малеваный «360» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Трамп принял решение убить Сулеймани вопреки данным разведки.

По его словам, список людей, с которыми Трамп обсуждал убийство Сулеймани, не вызывает удивления. Примерно в таком кругу решаются все вопросы чрезвычайного плана, причем не только в США.

Малеваный также воздержался от того, чтобы оценивать ситуацию как попытку развязать войну.

«Генерал Сулеймани представлял угрозу исламского, шиитского характера. Это была фигура в исламском мире, которую шииты очень уважали. Вполне возможно, Иран на сегодняшний момент начал играть угрожающую роль безопасности американских военных баз в том регионе», — предположил Малеваный.

Рассуждая о том, как может ответить Иран на убийство Сулеймани, Малеваный заметил, что разведка страны не настолько сильна, чтобы поставить под угрозу кого-то из американского правительства. По его мнению, чрезвычайный шаг, на который может пойти Иран, — это блокировать американские танкеры, чтобы навредить экономике.

Это очень дестабилизирует военную и политическую обстановку в том регионе. Я думаю, Иран не пойдет на максимально политические меры Валерий Малеваный.

США совершили авиаудар в аэропорту Багдада 2 января. В результате него погиб известный иранский военачальник Касем Сулеймани. Иран пообещал жесткий ответ на действия США.