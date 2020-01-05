СМИ: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки и советам Пентагона

Американский президент Дональд Трамп решил ликвидировать генерала Касема Сулеймани в Багдаде вопреки советам Пентагона. СМИ узнали, что решение Трампа «ошеломило» военных чиновников.

The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне и администрации США узнал, что чиновники предлагали Трампу ликвидировать Сулеймани, но это рассматривалось как самая крайняя мера. Так, в конце декабря по приказу Трампа были атакованы позиции шиитского движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке недалеко от границы с Сирией.

Однако 2 января Трамп высказался за ликвидацию, что «ошеломило» чиновников Пентагона. Источники газеты утверждают, что разведка назвала «обычным делом» передвижения Сулеймани по военным частям в Сирии, Ираке и Ливане. Кроме того, разведке стало известно, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Сулеймани вернуться в Тегеран и не дал согласия на проведение антиамериканской атаки. Это просьба была изложена примерно за неделю до гибели генерала.

В то же время другие чиновники считали перемещения Сулеймани сигналом, что американским посольствам, консульствам и военному персоналу грозит нападение.

Источники газеты также сообщили, что жесткий сценарий поддерживали госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс.

США совершили авиаудар в аэропорту Багдада 2 января. В результате атаки погиб известный иранский военачальник, глава элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить США.