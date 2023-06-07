Общество 07 июня 2023, 12:33 Традиционный праздник выпускников пройдет в Парке Горького 24 июня Мэр Москвы Собянин: общегородской выпускной пройдет 24 июня в Парке Горького Сайт мэра и правительства Москвы

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Общегородской праздник выпускников отметят 24 июня в Парке Горького. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве организуют праздник, посвященный окончанию учебного года. Выпускной для школьников пройдет в Парке Горького. Он начнется в 20:00 24 июня и продлится до 06:00 25 июня. Главные темы праздника в этом году — «Первые» и «Наставники».

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«Подготовлена большая программа. На территории парка будут работать интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки», — поделился Собянин.

На время проведения торжества в Парк Горького смогут попасть только выпускники и сопровождающие. Проход будет осуществляться по индивидуальному браслету с QR-кодом.

До конца лета в Парке Горького и семи других городских парках будут проходить кинопоказы. Посетители увидят новинки проката, авторские и фестивальные ленты, классические шедевры и мультфильмы. В репертуар некоторых площадок вошло даже немое кино. Посетить кинопоказы москвичи и гости города смогут по предварительной регистрации.