Культура 07 июня 2023, 10:35 Летние кинотеатры откроются в восьми парках Москвы Заммэра Москвы Сергунина: летние кинотеатры начнут работать в восьми столичных парках Пресс-служба «Москино»

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Москвичи и гости столицы смогут посмотреть кино на больших экранах в восьми городских парках. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Посещение кинопоказов будет доступно по предварительной регистрации, а сеансы продолжатся до осени. В этом сезоне посетителям парков покажут мультфильмы и ленты российских и советских режиссеров.

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«В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино — такие сеансы будет сопровождать джазовый оркестр», — поделилась Наталья Сергунина.

Гостям сада имени Баумана и Бабушкинского парка покажут шедевры из собрания Госфильмофонда России, в парке «Сокольники» и в Парке Горького будут демонстрировать новинки проката, авторские и фестивальные ленты, а лучшие образцы коллекции «Мосфильма» будут идти в парке «Ангарские пруды».

В четырех парках столицы также открылась фотовыставка о зеленых облигациях, которые Москва выпустила 30 мая. Москвичи и гости столицы узнают, чем отличаются такие облигации от обычных, и на какие экологические проекты направят средства.