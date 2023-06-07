07 июня 2023, 10:35
Летние кинотеатры откроются в восьми парках Москвы
Заммэра Москвы Сергунина: летние кинотеатры начнут работать в восьми столичных парках
Москвичи и гости столицы смогут посмотреть кино на больших экранах в восьми городских парках. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Посещение кинопоказов будет доступно по предварительной регистрации, а сеансы продолжатся до осени. В этом сезоне посетителям парков покажут мультфильмы и ленты российских и советских режиссеров.
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«В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино — такие сеансы будет сопровождать джазовый оркестр», — поделилась Наталья Сергунина.
Гостям сада имени Баумана и Бабушкинского парка покажут шедевры из собрания Госфильмофонда России, в парке «Сокольники» и в Парке Горького будут демонстрировать новинки проката, авторские и фестивальные ленты, а лучшие образцы коллекции «Мосфильма» будут идти в парке «Ангарские пруды».
В четырех парках столицы также открылась фотовыставка о зеленых облигациях, которые Москва выпустила 30 мая. Москвичи и гости столицы узнают, чем отличаются такие облигации от обычных, и на какие экологические проекты направят средства.
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