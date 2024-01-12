Общество 12 января 2024, 23:07 Торжество по случаю Дня работника прокуратуры состоялось в Подмосковье Прокуратура Подмосковья отметила профессиональный праздник

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В прокуратуре Московской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника прокуратуры России. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

«Сегодня, 12 января 2024 года, в прокуратуре Московской области состоялось торжественное заседание, посвященное 302-летию российской прокуратуры», — отметили пресс-службе.

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Участниками мероприятия стали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, вице-губернатор региона Роман Каратаев, ветераны и пенсионеры прокуратуры, а также работники аппарата регионального ведомства и территориальных прокуратур.

Заседание открыли гимном России, видеопоздравлениями президента Владимира Путина и генпрокурора Игоря Краснова. Сергей Забатурин, прокурор Московской области, поздравил присутствующих с профессиональным праздником. Он выразил особую признательность ветеранам и пенсионерам, которые посвятили жизнь служению закону и Отечеству, а также принимали активное участие в воспитании молодых кадров.

Во время открытия торжественного заседания по случаю 302-й годовщины российской прокуратуры Краснов заявил о необходимости серьезных надзорных мер при проведении избирательной кампании в стране.