Общество 12 января 2024, 17:42 Краснов призвал прокуроров пресекать провокации на выборах президента России Краснов: для новых регионов выборы станут логичным продолжением референдумов

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Генеральный прокурор Игорь Краснов открыл торжественное заседание, посвященное 302-й годовщине российской прокуратуры. Он заявил о необходимости серьезных надзорных мер при проведении избирательной кампании в стране.

В мероприятии участвовали президент Владимир Путин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие официальные лица. Когда прозвучал гимн России, присутствующие поднялись со своих мест. На заседании также вручали награды.

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Путин отметил, что работа представителей прокуратуры связана с защитой прав и свобод людей, от имени государства они участвуют в судебных процессах, борются с криминалом и коррупцией. Президент пожелал им профессиональных успехов, сообщила пресс-служба Кремля.

Генпрокурор Игорь Краснов подчеркнул, что с началом избирательной кампании в России предстоит принять серьезные надзорные меры при ее проведении и в дни голосования. Это исключит риск грубых нарушений законодательства, откровенных провокаций и других попыток поставить под сомнение легитимность выборов, а также расшатать российское общество. По словам Краснова, надзорные меры особенно важны в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Для новых регионов предстоящие выборы являются значимой частью интеграции граждан в правовое пространство страны и логичным продолжением состоявшихся референдумов», — добавил он.

Президентские выборы состоятся в марте. Большинство россиян поддержало решение Владимира Путина баллотироваться на новый срок.