Торговые сети начали продавать продукты по закупочной стоимости

Продавать продукты по закупочной стоимости либо ниже нее начали все больше торговых сетей. «Верный» ограничил наценку на 200 наименований продукции, сообщила газета «Известия».

Теперь это показатель не может превышать 10%, а часть товаров «Верный» намерен реализовывать по закупочным ценам. Такое решение ретейл принял вслед за X5 group и «Магнитом». «Лента» и «Ашан» также реализуют свою продукцию по такому же принципу.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в начале года провела работу с торговыми сетями. Им было рекомендовано снизить стоимость социально значимых товаров, рассказали в ведомстве.

Те товары, на которые понижаются наценки, входят в продуктовую корзину Росстата, отметили эксперты. Эту корзину используют для расчета официальной инфляции.

Эта мера, по их мнению, может снизить показатель на 0,2–0,3% в годовом выражении. Однако эффект может оказаться формальным. Специалисты не исключили, что на более дорогую продукцию цены вырастут.

Для того чтобы уберечь свой кошелек от инфляции, не следует пренебрегать дисконтными картами и скидками. Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган отметил, что акционные скидки могут доходить до 30%, а накопленными баллами, рублями или единицами можно расплачиваться.