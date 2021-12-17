Россиянам рассказали, как сохранить бюджет при росте цен

Для того, чтобы уберечь свой кошелек от инфляции не следует пренебрегать дисконтными картами и скидками, рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что акционные скидки могут доходить до 30%, а накопленными баллами, рублями или единицами можно расплачиваться. У продуктового ритейла, продавцов топлива и других сетевых магазинов есть такие программы, отметил Коган.

Следить за расходами также поможет дневник покупок и трат. Просмотрев потом свои же записи за неделю или за месяц, можно понять, какая покупка была лишней и от чего стоит оказаться в будущем.

Для сохранения сбережений, по словам финансиста, лучше использовать самые простые инструменты, среди которых облигации крупных компаний-лидеров своих секторов, которые показывают реальную прибыль.

Чтобы в кошельке всегда водились деньги, в нем нужно носить правильные талисманы. Но стоит помнить, что некоторые вещи могут только оттолкнуть финансовую прибыль. Одним из самых сильных финансовых талисманов является изображение виноградной грозди. Также в кошелек можно положить бобы, небольшой кусочек корицы, листик зеленого чая или мяты. А вот от большого количества мелочи лучше отказаться.