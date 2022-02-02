Торговцев суррогатным алкоголем предложили лишать гражданства России и депортировать на родину

Производителей и торговцев суррогатным алкоголем предложили лишать ранее полученного гражданства и депортировать на родину. Поправки сенаторы планируют внести ко второму чтению президентского законопроекта «О гражданстве РФ».

Об этом в беседе с ТАСС рассказал первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

«Мы хотим добавить незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем», — сообщил Рябухин.

Как отметил сенатор, по предоставленным ему данным МВД, 75% лиц, которые занимаются производством нелегального спиртного, являются иностранцами ближнего зарубежья. Рябухин отметил, что сделал запрос к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву: в случае его положительного ответа поправки будут внесены в Госдуму.

Некоторые любители спиртного считают, что распознать суррогатный алкоголь довольно просто. Но на самом деле выявить метиловый спирт в напитке невозможно, заявил токсиколог Алексей Лодягин. Он призвал покупать алкоголь только в официальных магазинах и и проверять наличие акцизной марки.