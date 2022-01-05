Токсиколог объяснил, почему нельзя заранее распознать суррогатный алкоголь

Некоторые любители выпить думают, что распознать суррогатный алкоголь довольно просто. Но на самом деле выявить метиловый спирт в напитке невозможно, заявил токсиколог Алексей Лодягин.

По словам специалиста, способы отличить метиловый спирт от этилового можно найти в интернете. Их авторы утверждают, что метиловый спирт якобы имеет сильный спиртовой запах.

«Еще предлагают использовать нагретую медную проволоку, которая якобы при опускании в метиловый спирт дает сильный запах формальдегида. Я бы не доверял этим способам, поскольку ситуации могут быть разные», — сказал Лодягин радио Sputnik.

В качестве примера он привел спиртные напитки, в которых содержатся сразу оба вида спирта. В этом случае отличить один от другого никак не получится. Токсиколог призвал покупать алкоголь только в официальных магазинах.

«Они должны иметь документы, которые подтверждают их безопасность, во всяком случае в определенных дозировках. Если вы пьете спиртное, то покупайте его в магазине и проверяйте наличие акцизной марки», — посоветовал Лодягин.

При этом он напомнил, что любое спиртное является ядом для организма. Токсиколог порекомендовал отказаться от алкоголя или хотя бы уменьшить его потребление.