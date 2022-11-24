Общество 24 ноября 2022, 17:34 Топ-менеджмент «Билайна» купит «Вымпелком» у Veon за 130 млрд рублей «Билайн» объявил, что топ-менеджеры заключили соглашение о выкупе компании у холдинга Veon РИА «Новости»

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Топ-менеджмент «Билайна» во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключил соглашение о выкупе «Вымпелкома» у нидерландского холдинга Veon. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Топ-менеджеры „Билайна“ подписали соглашение о выкупе компании у холдинга VEON», — отметили в публикации.

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Планируется, что Veon выручит от продажи актива 130 миллиардов рублей. Сделку должны заверить не позднее лета 2023 года с правом сторон на продление данного срока.

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«Уверен, что, несмотря на то, что закрытие сделки потребует еще много усилий с обеих сторон, нам удастся обеспечить преемственность курса развития „Билайн“ в интересах наших клиентов, сотрудников и партнеров», — сказал Торбахов.

Генеральный директор группы Veon Каан Терзиоглу счел выкуп «Вымпелкома» наиболее оптимальным решением.

В начале ноября стало известно, что владелец «Билайна» Veon продаст российские активы.