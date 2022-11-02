Владелец «Билайна» Veon продаст российские активы | 360°

Деньги 02 ноября 2022, 11:02 Владелец «Билайна» Veon продаст российские активы Владелец «Вымпелкома» Veon заявил о продаже бизнеса в России piqsels

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Компания Veon, владеющая мобильным оператором «Вымпелком» (бренд «Билайн»), начала продажу своего бизнеса в России. Об этом сказано в релизе этого телекоммуникационного холдинга.

«Veon Ltd <…> сегодня объявляет, что проводит процесс <…> продажи в отношении своего российского бизнеса», — говорится в сообщении.

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ТАСС написал, что акции Veon выросли более чем на 10% после информации о старте конкурентного процесса продажи. Представители «Вымпелкома» заявили агентству, что решение Veon продать российские активы не повлияет на стратегию мобильного оператора.

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Основателем Veon является российский бизнесмен Дмитрий Зимин. Холдинг владеет телекоммуникационными компаниями в СНГ, Африке и Азии, уточнил РБК.

Издание напомнило, что компания в июне заявила об обесценивании своего бизнеса в России в первом квартале 2022 года на 449 миллионов долларов.