Топ-менеджерам в России оказалось сложнее всего найти работу

Российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter выяснила, люди каких профессий испытывают трудности при поиске работы. С наибольшими сложностями устройства на работу сталкиваются представители высшего менеджмента.

«При этом наибольшие сложности испытывают представители высшего менеджмента, искусства, развлечений и массмедиа. Относительно других легче найти работу представителям сферы продаж и рабочего персонала», — привело РИА «Новости» данные исследования.

Исследования показали, что 20% респондентов не испытывают трудностей при поиске работы в своей профессиональной области. Более 71% участников отметили, что устроиться на новое место работы сложно.

Наиболее озабочены поиском новой работы жители Москвы, Московской области регионов Уральского федерального округа. Около 73% респондентов в данный момент остро нуждаются в работе.

Специалисты проводили исследования с 23 декабря 2020 года по 3 февраля 2021 года. В нем принял участие 21 691 человек.

В конце января Владимир Путин, по сообщению NationNews, заявил о снижении числа безработных в России, однако ситуация остается напряженной.