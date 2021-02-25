Названы сроки восстановления рынка труда в России

Российский рынок труда, пострадавший от пандемии также сильно, как и международный, будет восстанавливаться в соответствии с эпидситуацией. На него повлияет наличие или отсутствие новой волны заболеваемости и скорость вакцинации населения. Пока существует высокая степень неопределенности и о точных сроках говорить нельзя.

Об этом газете «Известия» сообщил глава Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер.

«Но тот факт, что Россия довольно быстро производит вакцину, дает повод для оптимизма. Отмечу также, что на восстановление влияют три фактора: распространение вакцины, международные экономические условия и национальная динамика российской экономики. Трудности существуют в каждом из этих измерений», — сообщил эксперт.

Он отметил, что сейчас у людей нет выбора, и им приходится работать из дома. После окончания пандемии у них появится выбор и предсказать, какая доля сотрудников предпочтет оставаться на удаленной работе, трудно.

«Согласно нашей информации, количество рабочих часов — реально выполненная работа — сократилось на 8,8%. Это эквивалентно сокращению 255 млн рабочих мест, что в четыре раза больше, чем то количество, которое мы потеряли из-за глобального экономического кризиса в 2009 году», — отметил Райдер.

Базовый сценарий МОТ на 2021 год предполагает потерю всего 3% рабочих часов. То есть ситуация на рынке труда немного улучшится.

«В этом случае мы ожидаем, что восстановление наступит во второй половине года, когда вакцина будет широкодоступна и пандемия будет окончательно взята под контроль. Пессимистичный сценарий предполагает потерю 4,6% часов, оптимистичный — 1,3%», — подсчитал глава МОТ. Он признал, что даже в самом лучшем случае миру не удастся вернуться на допандемийный уровень занятости.

Раньше всех начнут восстанавливаться те страны, которые столкнулись с корнавирусом раньше всех. То есть, в Восточной Азии этот процесс уже начался.

«На Африку COVID повлиял несколько слабее, хотя данные по перспективам этого региона не совсем точны. Что касается остальных, то здесь потенциал для восстановления у всех примерно одинаков. Но наибольший ущерб понесли Северная и Южная Америки», — резюмировал эксперт.

На днях стало известно, что российские власти могут разрешить бизнесу регистрироваться без офисов, только с электронной почтой. Это позволит сэкономить на аренде помещений.