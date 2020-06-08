«Ъ»: топ-менеджерам госкомпаний в России захотели сократить зарплаты

Зарплата, выплаты, бонусы руководству компаний и корпораций не должны превышать 30 миллионов рублей в год. При этом возможны и исключения. Однако в каждом конкретном случае такое решение будет принимать президент РФ.

Источники газеты уточнили, что зарплату привяжут к определенным KPI. Для коммерческих компаний, в которых Россия не единственный акционер, это будет «динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании». В некоммерческих организациях утвердят отраслевые стандарты.

Один из собеседников издания отметил, что такая идея обсуждается в аппарате первого вице-премьера Белоусова с марта 2020 года. Однако там информацию не подтвердили. Другой источник заявил, что дискуссии на эту тему ведутся в специальной рабочей группе под руководством главы аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.

При этом источники в компаниях, которых касается данный вопрос, о такой инициативе слышали, утверждает газета. Однако никаких официальных документов на этот счет пока нет. Россия контролирует и имеет крупные доли более чем в 40 компаниях.

Ранее российский лидер Владимир Путин признался, что его коробят огромные зарплаты топ-менеджеров госкомпаний. Тем не менее он понимает, почему те получают такие деньги.