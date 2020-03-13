Путин признался, что его коробят огромные зарплаты глав госкорпораций

Владимир Путин не считает нормальным то, что топ-менеджеры госкомпаний получают очень высокие зарплаты. Его это коробит. Тем не менее президент нашел ответ на вопрос, почему так происходит.

«Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен», — заявил Путин в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, как могут топ-менеджеры в государственных компаниях получать огромные зарплаты.

Российский лидер отметил, что баснословные суммы можно объяснить рыночной стоимостью таких специалистов на рынке. Президент разговаривал по этому поводу с самими руководителями компаний. Они объяснили, что берут на работу эффективных «иностранных специалистов». Им нужно платить большие деньги, которые соответствовали бы их рыночной цене. При этом нужно, чтобы был некий разрыв в уровне доходов начальников и подчиненных. По словам Путина, нигде в мире руководитель не может получать меньше своих работников.

Глава государства привел в пример зарплаты военных и гражданских летчиков. Пилоты, работающие на авиакомпании, получают больше. Так случилось потому, что перевозчики стали брать на работу иностранных граждан.

«Вынуждены были брать пилотов иностранных компаний, особенно имеющих опыт работы на Воеing, на европейских машинах. Вынуждены были повысить им уровень заработной платы под европейские и американские стандарты», — пояснил президент.

Теперь военные летчики с удовольствием переходят на работу второго пилота в гражданскую авиацию. Ведь все равно им платят там больше, чем в армии. Российский лидер считает, что такое положение дел «перекосило рынок труда».

Ранее в этом же интервью Владимир Путин рассказал о своем отношении к бизнесмену Михаилу Ходорковскому и инвестору Майклу Калви.