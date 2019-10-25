Топ-менеджер «Альфа-Капитала» лишился работы из-за домашнего насилия

«У него срывает крышу, и он говорит гадости». Член правления «Альфа-Капитала» избил жену Подробнее

Инвесткомпания заявила, что «разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении».

Там добавили, что сейчас Живов «не является сотрудником» фирмы, не уточнив деталей расставания с топ-менеджером.

Ранее бывшая жена Живова Ирина заявила, что менеджер избил ее и одну из дочерей.

«Четыре месяца дети ему были вообще не интересны, он не пытался их увидеть. А сегодня [19 октября] он подкараулил старшую дочь, напугал, выследил, ворвался к нам в дом. Напугал всех, отмутузил», — утверждала Ирина.

Она сообщила, что сняла побои в детском и взрослом травмпункте и опубликовала фотографии синяков у себя и дочери.

Сам Живов заявил Telegram-каналу Baza, что никого не бил. Он рассказал, что на протяжении четырех месяцев жена скрывала, где живут дети, хотя по решению суда они должны были находиться с ним.