«У него срывает крышу, и он говорит гадости». Член правления «Альфа-Капитала» избил жену

Супруга члена правления «Альфа-Капитала» Евгения Живова Ирина в беседе с «360» рассказала о своих отношениях с мужем. Оказалось, все не так радужно, как виделось на фотографиях.

«Нормально по телефону разговаривать и как-то лично общаться в моем присутствии он не может спокойно уже года полтора. У него просто срывает крышу, и он начинает говорить гадости, непотребства, обвинять меня непонятно в чем», — призналась в разговоре Ирина.

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По ее словам, бизнесмен перестал выходить на связь после того, как он изменил предмет иска на определение места жительства детей. Адвокат Живовой полагает, что, видимо, супруг хочет лишить ее родительских прав.

20 октября женщина заявила, что муж избил ее на глазах у детей. После этого ей пришлось ехать в травмпункт снимать побои. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

«…четыре месяца дети ему были вообще неинтересны, он не пытался их увидеть… а сегодня он подкараулил старшую дочь, напугал, выследил, ворвался к нам в дом. Напугал всех, отмутузил», — написала Ирина.

Жена бизнесмена подала на развод после того, как у него появилась любовница, с которой он начал снимать квартиру. Живова написала, что ее дочери «напуганы до беспамятства», а ее супруг называет сумасшедшей.

Получить комментарий самого Евгения Живова «360» не удалось. Бизнесмен отказался отвечать на звонки и сообщения.