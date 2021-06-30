Толпа полуголых приезжих устроила уличные бои на карьере в Дзержинском

Толпа неизвестных молодых людей устроила уличные бои возле карьера в Дзержинском. Участники были в одних плавках. Их поддерживали множество других полуголых мужчин, которые подбадривали бойцов криками.

Видеозапись опубликовали в сообществе «Типичный Дзержинский» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что бои устроили на пляже местного карьера. Десятки полуголых мужчин по очереди решили помериться друг с другом силами. Остальные в это время следили за схваткой борцов, которую устроили прямо на песке, и подбадривали их криками.

Подписчикам сообщества видео не понравилось. В комментариях призывали администрацию города обеспечить безопасность местных жителей, ведь пляжи не предназначены для борьбы.

«Нудисты все в сборе».

«Мерзкое шоу».

«Кошмар, я уже не уверена, что это Дзержинский».

«Администрация, обеспечьте безопасность».

«А полиция куда смотрит?»

Ранее в подмосковном Пушкино произошла драка в очереди на прививку от коронавируса. Конфликт начался из-за того, что один мужчина попытался пройти вперед вне очереди. Женщина решила остановить его, набросившись на него с кулаками. Она не прекращала атаковать мужчину, даже когда в драку вмешались охранники.

При этом пострадали две женщины — одной из них сломали челюсть.