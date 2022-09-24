«Только Россия поможет выжить». Жительница Донецка назвала референдум спасением Донбасса | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 12:32 Поделиться Telegram

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Viber «Только Россия поможет выжить». Жительница Донецка назвала референдум спасением Донбасса Жительница Донецка назвала референдум спасением для жителей Донбасса

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Каждый день в Донбассе из-за обстрелов со стороны ВСУ гибнут люди. Ситуацию изменит вхождение в состав России, рассказала «360» жительница Донецка Татьяна Чернякова. Она поделилась ожиданиями от референдумов, проходящих в ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Татьяна Чернякова — художница. Она уехала из Донецка, когда в городе объявили эвакуацию. Сейчас женщина живет в Подольске.

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«Буквально на днях в Куйбышевском районе, где я живу, в 100 метрах от моего дома, произошел страшный взрыв и погибли люди, которых я хорошо знала. Это очень вывело из равновесия, я пила таблетки, со мной работали психологи», — поделилась переживаниями собеседница «360».

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По словам Черняковой, жители возлагают большие надежды на проходящие в эти дни референдумы.

«Поэтому я иду на референдум, для меня он важен, у меня там осталась сестра, за которую я очень волнуюсь. Они в опасности, поэтому чем быстрее произойдет присоединение, тем будет лучше для людей, которые восемь лет под огнем», — подчеркнула жительница Донецка.

Через несколько лет женщина планирует вернуться на малую родину. Сейчас главное — воссоединиться с Россией, отметила она.

«Ожидания — скорее воссоединиться с Россией, потому что только Россия нам поможет выжить. Мы имеем огромные планы на это. Я родилась в Советском Союзе, <…> у меня есть родственники в России. Поэтому я хочу воссоединения с Россией», — резюмировала Татьяна Чернякова. Пока что она живет в Подольске и продолжает писать картины. Это помогает отвлечься от того ужаса, который происходит сейчас в Донбассе, уточнила она.

После проведения референдумов Россия восстановит промышленный потенциал Донбасса и Запорожья, заявил политолог Юрий Светов. По его мнению, власти восстановят то, что разрушила Украина, и в целом поднимут уровень жизни людей.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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