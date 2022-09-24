Референдумы о вхождении в состав России: что будет после их проведения | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 00:27 Поделиться Telegram

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Viber «Поднимут уровень жизни». После референдумов Россия восстановит потенциал Донбасса Политолог Светов: Россия восстановит промышленный потенциал Донбасса и Запорожья Christopher Burns/Unsplash. com

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Проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области многих заставило задуматься о том, что же будет дальше. Жители указанных регионов ждали этого дня много лет, для них сегодня наступил праздник. Россияне поддерживают их решение и уверены, что это исторический момент. Другие страны отреагировали на событие не так однозначно.

Запад ответит санкциями

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Референдумы на территориях Донбасса, Херсонщины и Запорожья стартовали 23 сентября. Участникам голосования предстоит ответить на один вопрос: «Вы за вхождение в состав России на правах субъекта РФ?». Многочисленные опросы показали, что сделать свой выбор планируют около 80% граждан, причем большинство из них собираются голосовать положительно.

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Западные страны отреагировали предсказуемо. Иностранные СМИ в первый же день голосования распространили информацию о том, что готовится новый, восьмой, пакет санкций против России. Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прямо заявил, что новые санкции Европы против Москвы могут стать ответом на референдумы. Издание Bloomberg сообщило об ускорении введения ценового потолка на российскую нефть. По данным агентства, об этом решении объявят в течение нескольких недель.

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Начнется восстановление новых субъектов РФ

Политолог Юрий Светов рассказал «360» о том, что случится после проведения референдумов и объявления их результатов. Он выразил уверенность в том, что все четыре региона станут частью России, а власти РФ признают итоги голосования. А затем страна займется восстановлением этих территорий.

«Россия начнет восстанавливать то, что было разрушено Украиной. Поднимут уровень жизни людей на тот уровень, на котором живет Россия. Далее начнется восстановление промышленного потенциала этих мест. А потенциал — огромный. Он был создан и в царской России, и в Советском Союзе, а Украина им пренебрегала», — отметил Светов.

Собеседник «360» выразил уверенность в том, что вложенное в восстановление этих территорий «потом многократно обернется отдачей».

Украину постараются выбить с Донбасса

В связи с проведением референдумов встал вопрос о том, как дальше будет развиваться спецоперация. По мнению некоторых экспертов, объявленная 21 сентября президентом Владимиром Путиным частичная мобилизация напрямую связана с проведением голосования в Донбассе и на освобожденных территориях.

По мнению политолога Юрия Светова, на признанные российскими территориями направят еще больше сил.

«Возможно, будет брошено больше сил на то, чтобы выбить украинские вооруженные формирования с территории Донбасса и полностью завершить освобождение Запорожской области, включая столицу региона», — предположил собеседник «360».

Он обратил внимание на то, что эти территории официально станут регионами России. Это значит, что ответ на их обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет соответствующим.

Проведение референдумов - историческая веха для Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, голосование является кульминацией «общего непростого пути».

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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