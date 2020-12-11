Только 6% россиян назвали 2020 год удачным

Больше половины жителей России (53%) вспомнили хотя бы одно хорошее событие, которое произошло с ними в уходящем 2020 году. Удачным весь год назвали 6% опрошенных.

Об этом говорят результаты опроса, который провел сервис по поиску работы Superjob. Результаты оказались в распоряжении РБК.

Чаще всего респонденты говорили, что прошедший год ассоциируется у них с успехами на работе или в учебе. Так ответили 7%. Удачным весь год назвали 6% опрошенных. Столько же заявили, что для них лучшими воспоминаниями стали отдых или путешествия.

Еще по 5% радуются тому, что в этом году их обошли болезни, а в семье случилось пополнение. Среди хороших событий россияне также называли строительство или приобретение дома, создание семьи, успехи детей, уход с нелюбимой работы, личностный рост, здоровье родных и близких.

Однако 41% респондентов признались, что для них ничего хорошего в этом году не было. Плохим 2020-й назвали 45% мужчин и 38% женщин.

Исследователи попросили назвать опрашиваемых слово года. Большинство ответов были связаны с пандемией. Слово «коронавирус» набрало 28%, «здоровье» — 8%, «пандемия» — 7%, а «карантин», «самоизоляция», «кризис», «обнуление» — по 2%.

Другой опрос, проведенный специалистами Высшей школы экономики, рассказал о желаниях жителей России переехать в другой регион.