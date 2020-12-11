Почти половина россиян выразила готовность переехать в другой регион

По данным опроса, число россиян, которые довольны местом своего жительства, резко сократилось. В 2016 году 43% респондентов все устраивало. Через четыре года таких людей оказался лишь 21%.

«За последнее время выросло число факторов, которые подталкивают россиян к переезду. Главной мотивацией по-прежнему остается поиск лучшей работы», — говорится в исследовании аналитиков из ВШЭ.

Самым привлекательным российским городом для тех, кто хочет найти другую работу, является Москва. 60% опрошенных считают, что в столице достойно трудоустроиться проще, чем где-либо еще в России. 71% респондентов уверен, что в Москве можно получить хорошее образование. 87% россиян считают, что нормальное образование у себя на малой родине получить невозможно.

В списке мотивов к переезду появился новый пункт: безопасность. 8% принявших участие в исследовании готовы перебраться в другое место, чтобы быть более защищенными.

ВШЭ провела опрос в 59 регионах России. В нем приняли участие шесть тысяч человек в возрасте от 15 до 72 лет.