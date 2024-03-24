Эксклюзив 24 марта 2024, 10:51 «То, что случилось — ужасно». Живущий в РФ немец почтил память погибших в теракте Живущий в Красногорске немец Свенсон почтил память погибших в теракте

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Учитель из Германии Свен Свенсон развернул флаг «Мост мира», демонстрирующий солидарность немцев и россиян, после теракта в Crocus City Hall. В комментарии «360» он назвал произошедшее в Красногорске ужасной трагедией.

По словам Свенсона, он живет в Московской области уже 20 лет. Свою страну немец покинул, поскольку перестал разделять «ценности», навязываемые властями.

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«Вчера в Берлине запретили положить цветы. Почему запретили — спросите у государства. Наши ребята меня попросили держать флаг. Я член мотоклуба „Ночные волки“, мы помогаем Донбассу. У нас есть добровольцы, которые отстаивают наши с вами ценности. То, что случилось, это ужасно», — поделился собеседник «360».

Он добавил, что уехал из Германии 25 лет назад, поскольку понял — это не его страна.

Теракт произошел 22 марта, в результате погибли более 130 человек, еще 80 пострадавших остаются в больницах. После ЧП пропала учительница из Москвы, которая была на концерте.