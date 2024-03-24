Эксклюзив 24 марта 2024, 10:27 Учительница из Москвы пропала во время теракта в Crocus City Hall Источник «360»: после теракта в Crocus City Hall пропала учительница из Москвы Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Классный руководитель и учительница из московской школы Светлана Ш. пропала во время террористического акта в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске. Об этом «360» сообщила представительница родительского комитета Виктория.

«Вчера искали весь день, обошли все больницы, ничего не известно. Преподаватель пошла на концерт с племянником и его подружкой. Муж ищет, все ищут, родительский комитет ищет ее», — сказала она.

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Виктория отметила, что племяннику пропавшей и его подруге удалось выбраться из Crocus City Hall.

«Видимо, когда в толпе бежали вместе, потерялись, такой хаос был. В списках ее нет, телефон недоступен. Она работает учителем по русскому языку и литературе. Мы все на взводе сейчас», — добавила женщина.

Ранее стало известно, что компания РЖД бесплатно отвезет в Москву и из Москвы родственников погибших и пострадавших при теракте в Crocus City Hall.