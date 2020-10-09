Тюменскую школу наказали за «захват заложников» на уроке ОБЖ
Наказать должностных лиц решила прокуратура Тюменской области, сообщила газета «Коммерсант». Самому учебному заведению выписали штраф в 50 тысяч рублей, а его директору Татьяне Изох — на 10 тысяч.
Изох, ее заместителю и учителю ОБЖ, который вел урок, объявили выговор. Замдиректора департамента по социальным вопросам по образованию администрации Ишима Светлана Агафонова получила замечание.
Урок по борьбе с терроризмом в средней школе Ишима прошел 4 сентября. К ученикам пятого класса пришли одетые в камуфляж люди, чьи лица скрывали маски. Школьникам решили показать, что такое захват заложников. Одному из учеников стало плохо.
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов с осуждением отнесся к эксперименту, раскритиковав инициативу педагога, и пообещал, что таких уроков больше не будет. Тем не менее родители на необычное занятие омбудсмену не жаловались.