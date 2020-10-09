Тюменскую школу наказали за «захват заложников» на уроке ОБЖ

Урок ОБЖ в школе № 2 тюменского Ишима дорого обошелся сотрудникам учебного заведения. За инсценировку захвата заложников ответить придется четырем его сотрудникам.

Наказать должностных лиц решила прокуратура Тюменской области, сообщила газета «Коммерсант». Самому учебному заведению выписали штраф в 50 тысяч рублей, а его директору Татьяне Изох — на 10 тысяч.

Изох, ее заместителю и учителю ОБЖ, который вел урок, объявили выговор. Замдиректора департамента по социальным вопросам по образованию администрации Ишима Светлана Агафонова получила замечание.

Урок по борьбе с терроризмом в средней школе Ишима прошел 4 сентября. К ученикам пятого класса пришли одетые в камуфляж люди, чьи лица скрывали маски. Школьникам решили показать, что такое захват заложников. Одному из учеников стало плохо.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов с осуждением отнесся к эксперименту, раскритиковав инициативу педагога, и пообещал, что таких уроков больше не будет. Тем не менее родители на необычное занятие омбудсмену не жаловались.