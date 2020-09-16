Детский омбудсмен осудил инсценировку захвата заложников в тюменской школе

Тюменским пятиклассникам показали, как происходит захват заложников. Региональный омбудсмен подверг проведенный в школе эксперимент критике и заявил, что подобных уроков больше не будет.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов заметил в беседе с изданием «Подъем», что родители не жаловались ему на урок по борьбе с терроризмом в средней школе Ишима.

Власти региона поручили провести проверку, участие в которой приняли комиссии областного департамента образования и науки, городской администрации и правоохранительных органов.

«Мое отношение к подобным „педагогическим экспериментам“ крайне отрицательное», — заявил тюменский омбудсмен. В регионе, добавил Степанов, предпримут все необходимое, чтобы не допустить повторения подобных уроков.

После случившегося в школе организовали наблюдение за психоэмоциональным состоянием детей. Против директора учебного заведения завели административное дело. Прокуратура сочла проведенное мероприятие неподходящим «возрастному и психологическому развитию его участников».

Захват заложников перед учащимися пятого класса школы №2 в Ишиме сымитировали 4 сентября. Одному из учеников стало плохо. Мнения родителей по поводу проведенного эксперимента разделились. Кого-то он возмутил, другие, наоборот, отнеслись к уроку с одобрением.