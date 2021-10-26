Тюменский боксер, зарезавший медведя, пришел в сознание

Тренер по боксу из Тюмени Дмитрий Косенко рассказал, что 23-летний боксер Илья Медведев, который столкнулся с медведем в лесу и получил серьезные травмы, пришел в сознание. Об этом написал сайт megatyumen.ru.

Илья с трудом разговаривает, однако тяжелый период для него позади. По словам медиков, сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщил RT.

«Сейчас у него заживают раны. Его жизни ничего не угрожает. Медики сказали, что кризис позади. В восстановлении Ильи серьезно помогает Федерация бокса России. У него есть все необходимые для лечения медикаменты», — добавил тренер.

Об инциденте с медведем в Уватском районе стало известно 19 октября. Дикий зверь внезапно напал на трех мужчин, которые возвращались с рыбалки через лес. Один мужчина в результате происшествия погиб на месте. Молодому человеку, несмотря на серьезные рваные раны, удалось нанести медведю несколько смертельных ударов ножом.