Медведя, напавшего на рыбаков на реке Иртыш, заколол ножом 23-летний боксер

Лесная рыбалка на реке Иртыш закончилась для компании мужчин встречей с медведем. Дикое животное атаковало людей. Тюменский боксер Илья Медведев заколол зверя ножом и попал в реанимацию.

Медведев вместе с двумя друзьями возвращался с рыбалки в Уватском районе, сообщил Telegram-канал SHOT. Внезапно на них кинулся медведь.

Животное сначала набросилось на 48-летнего мужчину, который погиб на месте. Затем зверь повалил на лопатки Медведева. Молодой человек, несмотря на рваные раны головы и конечностей, нанес медведю несколько ударов ножом. Они оказались смертельными.

Не пострадал только третий рыбак — 41-летний Денис Чеботарь. Мужчина рассказал, что Илья сначала пытался застрелить зверя. На лодке он отвез раненого боксера в больницу. Медведев находится в тяжелом состоянии в реанимации. За его жизнь борются врачи.

СК РФ по Тюменской области начал проверку после случившегося.

Илья Медведев является мастером спорта по боксу, участвовал в чемпионате России и других крупных турнирах федерального масштаба.