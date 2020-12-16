Тишковец спрогнозировал наступление настоящей «русской зимы»

Эксперт отметил, что две минувшие недели держалась погода, которую метеорологи нередко называют «марсианской». Она характерна рекордной солнечностью и бесснежием. Помимо прочего, в последние дни отсутствовала облачность.

Начиная с текущей недели россияне почувствуют заметное изменение погоды. Так, уже активизировалась циклоническая деятельность, будет преобладать пасмурность, а интенсивность снегопадов увеличится. В целом за неделю ожидается до 15–20 миллиметров осадков в сутки. Благодаря этому к выходным на земле появится снежный покров до 7–12 сантиметров в столице.

«Температурный фон ожидается очень мягкий, очень комфортный, ночью будет до минус семи, а днем минус пять. Все это к радости любителей русской зимы», — заметил Тишковец.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что самая опасная погода в ближайшие дни ожидает Камчатку. Синоптик предсказал снегопады, метель и высокую опасность схода лавин.