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    16 декабря 2020, 10:12

    Тишковец спрогнозировал наступление настоящей «русской зимы»

    Полина Петрова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал наступление в Центральном регионе нашей страны настоящей «русской зимы» с мягким морозом и снегом, информирует радио Sputnik.
    Тишковец спрогнозировал наступление настоящей «русской зимы»

    Эксперт отметил, что две минувшие недели держалась погода, которую метеорологи нередко называют «марсианской». Она характерна рекордной солнечностью и бесснежием. Помимо прочего, в последние дни отсутствовала облачность.

    Начиная с текущей недели россияне почувствуют заметное изменение погоды. Так, уже активизировалась циклоническая деятельность, будет преобладать пасмурность, а интенсивность снегопадов увеличится. В целом за неделю ожидается до 15–20 миллиметров осадков в сутки. Благодаря этому к выходным на земле появится снежный покров до 7–12 сантиметров в столице.

    «Температурный фон ожидается очень мягкий, очень комфортный, ночью будет до минус семи, а днем минус пять. Все это к радости любителей русской зимы», — заметил Тишковец.

    Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что самая опасная погода в ближайшие дни ожидает Камчатку. Синоптик предсказал снегопады, метель и высокую опасность схода лавин.