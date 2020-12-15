Синоптики пообещали россиянам неустойчивую погоду
Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая погода вызвана влиянием антициклона.
«Если начало недели было умеренно морозное, то с завтрашнего дня будет умеренно мягкая погода. Ночные температуры — около минус 5-6 градусов, а дневные завтра и послезавтра — минус 2-4», — пояснил Вильфанд.
Он добавил, что к концу недели ожидается оттепель до +2 градусов. В субботу возможна умеренно прохладная погода. Говорить о температурных показателях воскресенья, по словам Вильфанда, еще рано.
Он сообщил, что самая опасная погода в ближайшие дни ожидает Камчатку. Синоптик предсказал снегопады, метель и высокую опасность схода лавин.
«До 17 декабря очень-очень сложная погода в Камчатском крае. Циклон, который подошел с Тихого океана, он создает условия для интенсивных осадков, сильного ветра. Это приводит к тому, что выпущен штормовой прогноз», — сказал Вильфанд.
О первой оттепели, которая ожидает в ближайшие дни в Москву и Подмосковье, рассказала также главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.