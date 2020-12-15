Синоптики пообещали россиянам неустойчивую погоду

Жителей центральной части России в ближайшую неделю ожидает переменчивая погода. Солнца почти не будет, прогнозируются осадки, местами сильный снегопад. Почти наверняка выпавший снег сформирует устойчивый покров, который останется на зиму.

Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая погода вызвана влиянием антициклона.

«Если начало недели было умеренно морозное, то с завтрашнего дня будет умеренно мягкая погода. Ночные температуры — около минус 5-6 градусов, а дневные завтра и послезавтра — минус 2-4», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что к концу недели ожидается оттепель до +2 градусов. В субботу возможна умеренно прохладная погода. Говорить о температурных показателях воскресенья, по словам Вильфанда, еще рано.

Он сообщил, что самая опасная погода в ближайшие дни ожидает Камчатку. Синоптик предсказал снегопады, метель и высокую опасность схода лавин.

«До 17 декабря очень-очень сложная погода в Камчатском крае. Циклон, который подошел с Тихого океана, он создает условия для интенсивных осадков, сильного ветра. Это приводит к тому, что выпущен штормовой прогноз», — сказал Вильфанд.

О первой оттепели, которая ожидает в ближайшие дни в Москву и Подмосковье, рассказала также главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.