Пресс-секретарь Союза кинематографистов Татьяна Немчинская назвала типаж ушедшего из жизни российского актера театра и кино Бориса Клюева «уникальным».

«Вчера стало известно, что мы потеряли еще одного большого актера из такой классической плеяды русского актерского мастерства — Бориса Клюева. Типаж совершенно уникальный», — подчеркнула она.

Представитель Союза напомнила, что артист работал как в кино, так и в театре. По ее словам, Клюеву были «подвластны самые разные характеры». Немчинская подчеркнула, что актер был человеком с мощной энергетикой, «крупной личностью». Она добавила, что он много работал, и это было заметно всем зрителям, информирует сайт RT.

1 сентября СМИ сообщили, что народный артист РФ Клюев скончался на 77-м году жизни. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Ранее исполнительница одной из главных ролей в сериале «Воронины» Екатерина Волкова призналась, что оплакивает смерть своего коллеги. Она отметила, что любит его и поблагодарила неравнодушных за помощь и поддержку.