Тиньков извинился за грубость перед сотрудниками и клиентами «Яндекса»

Бизнесмен и основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков опубликовал в Instagrаm сообщение, в котором извиняется за грубые выражения, допущенные в адрес компании «Яндекс». Он уточнил, что это не было публичным заявлением и назвал попавшее в прессу письмо «разговором на кухне».

Предприниматель также сообщил, почему сделка с «Яндекс» не удалась.

«Почему развалилась „сделка“ с „Яндексом“? Предприниматель пытался договорится с менеджерами и юристами — вот и весь ответ. Если бы был жив Илья [Сегалович], мы бы так или иначе договорились», — написал Тиньков.

Ранее сообщалось, что сделка с «Яндексом» по покупке Тинькофф банка за 5,5 миллиарда долларов развалилась. В СМИ попало письмо, в котором Олег Тиньков объясняет сотрудникам, почему это произошло и дает негативную оценку «забюрокраченной компании» — в частности, он назвал ее «говном».