Тимошенко удивила жителей Украины своим новым «романтичным» образом

Политический деятель выставила в своем Facebook-аккаунте видеозапись с заседания согласительного совета Верховной Рады. Пользователи интернета сразу заметили, что 59-летняя женщина стала выглядеть моложе. Наблюдатели считают, что Тимошенко увеличила губы и сделала подтяжку лица.

Отмечается, что лидер партии «Батькивщина» пришла на мероприятие без своей фирменной прически — косы, закрепленной на голове в виде ободка. Экс-премьер распустила волосы, немного их завила и убрала назад. Еще Тимошенко явилась на заседание без очков, которые носила в течение многих лет, пишет сайт «Утро.ру».

Метаморфозы Тимошенко понравились не всем. Некоторые посчитали внешний вид политика неуместным: «Не узнала», «Юля, что у вас с лицом?», «Красивая в целом женщина, а ведь эти романтичные, девичьи кудри не подходят по возрасту», «Кто это?».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский возглавил сразу два рейтинга: политик года и неудачник года.