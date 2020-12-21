Зеленский возглавил рейтинг неудачников украинской политики

Статус неудачника года Зеленскому присвоили 28% респондентов. При этом политиком назвали только 15%. Для сравнения: в прошлом году политиком года Зеленского называли 46% опрошенных украинцев.

Второе место с большим отрывом от остальных участников рейтинга неудачников занял бывший президент Украины Петр Порошенко. Его результат составил 13,8%. Также в списке представлены бывший глава Кабмина Алексей Гончарук, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, мэр Киева Виталий Кличко, глава политсовета «Оппозиционной платформы — „За жизнь“» Виктор Медведчук и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Среди политиков года Петр Порошенко занял второе место. На третьем расположился Виктор Медведчук, четвертое досталось лидеру «Оппозиционной платформы — „За жизнь“» Юрию Бойко. Пятую строчку рейтинга заняла Юлия Тимошенко, шестую — Виталий Кличко. Замкнул рейтинг мэр Львова Андрей Садовой.

Событием года граждане Украины назвали пандемию коронавирусной инфекции. Ее влияние подавляющее большинство оценили как негативное. На втором месте главных событий стали военные действия в Донбассе. Единственным событием, которое граждане Украины оценили с позитивной стороны, оказалось строительство автодорог.

От следующего года украинцы ждут изменений в составе правительства, а четверть респондентов — досрочных выборов президента.