Тимошенко предрекла уничтожение Украины из-за энергетического кризиса

Сложности Украины с энергетическим сектором ведут страну к полному экономическому краху. Это мнение в эфире телеканала «НАШ» выразила бывший премьер, руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По словам политика, она не верит, что нынешние власти случайно не запаслись складами с углем впервые за три десятка лет и не подготовили газовые резервуары. Она сравнила эти действия с диверсией против Украины.

Тимошенко отметила, что эти вещи являются базовыми для исполнения, поскольку они закреплены в соответствующих документах. Она заявила о необходимости проведения расследования с целью установить конкретные имена тех, в чьей вине находится сложившаяся ситуация.

Тимошенко сказала, что раньше Украина всегда была страной, не зависящей ни от кого в области энергетики.

По словам Тимошенко, эти обстоятельства заставляют бизнес терпеть большие финансовые потери. Перед предпринимателями стоит непростой выбор: закрываться либо гасить убытки.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украине нужно постараться найти альтернативу природному газу, который он назвал дорогим. В качестве замены он назвал биотопливо, вырабатываемое в основном из дерева и отходов сельского хозяйства.