Премьер-министр Украины нашел альтернативу газу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с призывом к местным тепловым компаниям искать альтернативы дорогому природному газу. В качестве примера он привел биотопливо. С таким заявлением Шмыгаль выступил в ходе заседании президиума Конгресса местных и региональных властей.

«Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении? Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом», — привел сайт vesti.ua слова украинского премьера.

В качестве примера он привел Волынскую область. Там, по данным местных властей, на альтернативном топливе работают более половины бюджетных котельных. В частности, как указывается, работы идут на пеллетах — биотопливе, получаемом из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства.

На этой неделе депутат Рады Илья Кива сообщил об остановке работы Славянской тепловой электростанции из-за нехватки топлива. По словам политика, это только начало тяжелых времен, которые настают на Украине из-за энергокризиса. Дальше, по его прогнозу, будет только хуже. Об этом политик написал на своей странице в Facebook, и в комментариях его подписчики с иронией заметили, что зато страна стала на шаг ближе к Европе, которая тоже столкнулась с газовым кризисом.