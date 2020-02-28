Тимошенко обвинила Нацбанк в уничтожении Украины

Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила Нацбанк в сознательном уничтожении страны. Такие выводы она сделала из-за падения украинской промышленности.

Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Наш» раскритиковала украинский Национальный банк.

«Это сознательная спланированная политика уничтожения нашей страны. Кто делает эту политику? Делает Нацбанк Украины, который находится во внешнем управлении, там нет украинской стратегии, там нет украинской системы интересов», — заявила она.

Глава фракции подчеркнула, что за девять месяцев новой власти производство упало больше чем на 20%. По словам Тимошенко, правительство не стало выяснять причину, потому что оно не планирует с этим бороться.

По мнению политика, промышленность упала из-за низкой монетизации экономики. Тимошенко уверена, что Национальный банк сделал это целенаправленно.

«Нашу экономику сознательно, планово и профессионально оставили без денег», — сообщила она.

Юлия Тимошенко уже делала подобные заявления. Она считает, что начался процесс ликвидации Украины, а граждане потеряли независимость и живут советами извне.