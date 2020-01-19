Тимошенко объявила о начале «ликвидации Украины»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине начался процесс ликвидации страны. По ее словам, украинцы потеряли период независимости и живут советами извне.

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — сказала Тимошенко в эфире телеканала ZIK.

Она заявила, что Украина попала под внешнее «кураторство», потеряла свою «субъектность» в мире и теперь страну все используют, как хотят. Тимошенко подчеркнула, что в период независимости нужно было жить «своим интеллектом, своей наукой, своим разумом, своими интересами». Этот период, считает политик, страна уже потеряла.

Тимошенко заявила, что сейчас руководство должно сделать выводы и либо покончить с таким положением дел, либо позволить окончательно лишить страну ресурсов и собственности.

Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года.