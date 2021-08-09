Times выяснила, как китайские шпионы попадают в Великобританию

Китайские шпионы выдают себя за беженцев в попытке проникнуть в Великобританию. Они это делают через схему переселения, разработанную для гонконгцев.

Источники в правительстве The Times сообщили, что им известны случаи тайных агентов, которые подают заявления на получение британской национальной визы под предлогом поиска убежища от тоталитарного государства.

«Поэтому заявления на получение визы подвергаются строгие проверки, и они проводятся не просто так», — сообщил инсайдер издания.

Он отметил, что процесс проверки для визовой схемы BNO гораздо более тщательный, чем любой другой.

Ранее выяснилось, что спецслужбы Дании помогали американскому Агентству национальной безопасности вести слежку за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Это происходило с 2012 по 2014 год. По словам экспертов, ЕС не станет накладывать санкции на США и Данию за такие нарушения, потому что страны по-прежнему остаются союзниками.