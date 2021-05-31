Спецслужба Дании помогала США шпионить за европейскими политиками. И ей ничего за это не будет

Спецслужбы Дании помогали американскому Агентству национальной безопасности вести слежку за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Это происходило с 2012 по 2014 год. По словам экспертов, ЕС не станет накладывать санкции на США и Данию за такие нарушения. Все ограничатся лишь громкими высказываниями, потому что страны по-прежнему остаются союзниками.

«Болотная трава»

Согласно расследованию датской телекомпании Danmarks Radio, Служба военной разведки Дании (FE) помогала Агентству национальной безопасности США (АНБ) в сборе информации об официальных лицах из Германии, Франции, Швеции и Норвегии. АНБ получило доступ к специальной станции около Копенгагена, через которую велась прослушка за высокопоставленными чиновниками европейских стран. При помощи FE американцы также перехватывали смс-сообщения и телефонные звонки ряда известных лиц.

Операцию проводили с 2012 по 2014 год, у нее было кодовое название Dunhammer, что переводится как «рогоз» — так называют высокую болотную траву, похожую на камыш.

Среди жертв были канцлер Германии Ангела Меркель, тогдашние министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и лидер оппозиции Пер Штайнбрюк. Американцы также следили за чиновниками МИД и Минфина Дании и главой фирмы оборонного сектора.

Danmarks Radio перед публикацией материала пообщалась с девятью источниками, имевшими доступ к засекреченной информации. Они все подтвердили достоверность расследования.

Каждый сам за себя

Пока что реакция высокопоставленных лиц была довольно сдержанной. Министр обороны Дании Трине Брамсен сказала, что «систематическое прослушивание телефонных разговоров с ближайшими союзниками недопустимо». Ни FE, ни АНБ не прокомментировали ситуацию.

Как сообщил Deutesche Welle, Штайнбрюк поговорил с немецкими членами исследовательской группы, когда узнал о шпионских операциях против него. Он отметил, что в политическом ключе считает это скандалом, но согласился с тем, что западным государствам необходимы действующие разведывательные службы. Однако тот факт, что датчане шпионили за своими партнерами, показал: каждый сам за себя.

Меркель и Штайнмайер ничего не знали о шпионских операциях, проводимых Данией. Пресс-секретарь сообщил, что канцлер была проинформирована об этих разоблачениях.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сказал радио France Info, что сначала необходимо «проверить факты», а затем «сделать выводы в плане сотрудничества». Если новости будут правдивы, то это будет иметь серьезные последствия. Он также напомнил, что аналогичные обвинения в адрес США появлялись еще в 2013 году.

Спецслужба в отставке

А вот правительство Дании узнало о причастности своих спецслужб к скандалу с АНБ не позднее 2015 года. Оно начало сбор информации о сотрудничестве FE с АНБ в период с 2012 по 2014 год.

Данные, которые были собраны, четко показали: FE помогала АНБ шпионить за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии, а еще за датскими министерством иностранных дел и финансов.

Обнаружив, насколько далеко зашло сотрудничество между разведывательными службами двух стран, датское правительство заставило все руководство FE уйти в отставку в 2020 году.

Близкие союзники

По словам политолога из Швейцарии Дэниела Уорнера, раскрытая информация не приведет к глобальным последствиям. Да, скажут, что это неприемлемо и так делать нельзя, но на этом все закончится.

«Проведем аналогию. Если бы произошел подобный конфликт между Россией и Белоруссией, то серьезных последствий не было бы, потому что страны все равно остаются союзниками. Здесь та же история», — объяснил эксперт в разговоре с «360»

Он заметил, что у ЕС нет общей политики по внешней безопасности. Каждая страна в этом вопросе отвечает сама за себя, поэтому такая слежка не удивляет.

А британский эксперт Александр Меркурис предположил, что напряжение между Данией и Германией все же будет, тем более эти страны никогда не были дружественны друг к другу. Теперь немцы лишний раз убедятся в том, что Дания — это ненадежная и очень проамериканская страна. И такое же напряжение будет по отношению к США, которых Германия считала своими близкими союзниками.

И все же Меркурис не ожидает каких-то громких публичных действий.

«За кулисами немцы могут жестко поговорить с американцами и еще жестче — с датчанами, но никаких санкций не будет. Я не думаю, что когда-нибудь настанет день, когда ЕС наложит санкции на США или Данию», — признался собеседник «360».

Он отметил, что причина, по которой США не стали накладывать санкции на «Северный поток — 2», может крыться в данной ситуации. Они могли знать, что информация просачивается, и не захотели усугублять свои отношения с Германией еще и санкциями.

Мотивация Дании

В этой истории возникает логичный вопрос: что побудило датских шпионов помогать АНБ и работать против своих союзников. Датский эксперт по операциям секретных служб Томас Вегенер Фриис считает, что FE стояла перед выбором, с какими глобальными партнерами работать более тесно.

«Они приняли четкое решение работать с американцами и против их европейских партнеров», — передал его слова Deutesche Welle.

Патрик Сенсбург, возглавлявший парламентский комитет Германии по расследованию шпионского скандала АНБ, тоже не был удивлен этой новостью.

«Дело не в дружбе. Дело не в морально-этических устремлениях. Речь идет о преследовании интересов», — сказал он.

Об этом же говорил и политолог Дэниел Уорнер. По его мнению, у американцев, скорее всего, была информация, в которой нуждались датчане. У США должно было быть важное преимущество, чтобы FE пошла на такой риск и стала работать против соседей.

Меркурис же отметил, что, учитывая историческую напряженность между Данией и Германией, неудивительно, что FE решила работать против них. Еще одна причина — ощущение важности. Все-таки Дания — довольно маленькая страна, которой дали возможность шпионить за другими. Это могло одурманить их и заставить думать, что они теперь большой игрок в политике, хотя ими просто пользовались.

Предыдущие обвинения

Это не первый раз, когда мы слышим о слежке за Ангелой Меркель и другими политиками. Еще в 2013 году американский информатор Эдвард Сноуден утверждал, что АНБ прослушивало телефон канцлера Германии. Тогда Белый дом не дал прямого опровержения, но сказал, что телефон Меркель не прослушивался в то время и не будет прослушиваться в будущем.

Потом Сноуден слил в СМИ информацию о широкомасштабной слежке за интернетом и телефонными разговорами со стороны американской разведки. А США обвинили его в краже государственной собственности, несанкционированной передаче информации национальной обороны и умышленной передаче секретных данных разведки.

До того, как он представил доказательства, высшие должностные лица американской разведки публично настаивали на том, что АНБ никогда сознательно не собирало данные из частных телефонных разговоров.

После публикации данных Сноудену могла грозить смертная казнь, поэтому он бежал в Россию.

Когда Danmarks Radio опубликовали свое расследование, Сноуден написал в Twitter, что Байден, который был в те годы вице-президентом США, «был глубоко вовлечен в этот скандал». Он потребовал публичного раскрытия информации не только от Дании, но и от США.

Впрочем, вряд ли Байден действительно станет отчитываться за шпионский скандал. И Уорнер, и Меркурис сошлись во мнении, что нынешний президент США скажет: ничего не знал об этом и не был напрямую вовлечен в данное дело. Он наверняка заверит, что подобное больше не произойдет, а также принесет формальные извинения. На этом все и закончится.